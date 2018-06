E' di quasi 200 dispersi l'ultimo bilancio dell'eruzione del vulcano Fuego in Guatemala: lo ha detto Sergio Cabanas, capo del coordinamento nazionale per la riduzione dei disastri. Per la precisione, ha spiegato, ci sarebbero 192 persone di cui si sa nome, età e provenienza di cui mancano notizie.

Le vittime accertate sarebbero finora 75, di cui solo 23 identificate. Il disastro è avvenuto domenica.