UE analizza dati iraniani per aumentare la capacità di arricchimento dell'uranio

Lo ha detto martedì in una conferenza stampa il servizio stampa della Commissione europea estera. Il vice capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana Behruz Kamalvandi, ha detto in precedenza, che l'ufficio invierà all'AIEA una lettera in cui l'Iran comincerà ad aumentare la capacità di arricchimento dell'uranio.



"Stiamo studiando queste dichiarazioni, al momento, è tutto quello che possiamo dire. Confermiamo il nostro impegno a rispettare il piano globale per il programma nucleare dell'Iran, finché Teheran esegue" ha detto ai giornalisti il portavoce del capo della diplomazia UE, Federica Mogherini. Ha anche confermato l'intenzione dell'UE di continuare, in linea con gli accordi raggiunti in precedenza, lo sviluppo delle misure previste dall'accordo per i benefici economici per la controparte iraniana.



Il presidente USA Donald Trump l'8 maggio ha annunciato che Washington ha scisso l'accordo con l'Iran per il programma nucleare raggiunto dai "sei" mediatori internazionali (Russia, USA, Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania) nel 2015, e ha riferito del ripristino di tutte le sanzioni contro l'Iran, anche quelle secondarie, cioè nei confronti di altri paesi che fanno affari con l'Iran.