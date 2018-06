Corea del nord chiede a Trump di investire nel turismo

In cambio la Corea del Nord porterà avanti la de-nuclearizzazione, trasmette l'agenzia Bloomberg citando il giornale Donga Ilbo. Secondo il giornale, che a sua volta fa riferimento a un anonimo funzionario, Kim Yong-Chol ha nominato la zona costiera di Wonsan-Calma e la stazione sciistica Masikryong.



In precedenza è stato riferito che il presidente Donald Trump il primo giugno alla Casa Bianca ha tenuto un incontro con il consigliere del leader nordcoreano, vice presidente del comitato centrale del partito dei Lavoratori Kim Yong-Chol, che ha consegnato a Trump la lettera da Kim Jong-un. Il contenuto della lettera è ancora sconosciuto.



Attualmente sono in corso i preparativi per il vertice USA-Corea del Nord. La scorsa settimana il presidente Donald Trump ha chiesto l'annullamento del vertice con la Corea del Nord, previsto per il 12 giugno a Singapore. Venerdì, dopo l'incontro con Yong-Chol, ha annunciato che il vertice si svolgerà a Singapore il 12 giugno.