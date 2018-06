Germania: dieci per cento dei reati commessi da migranti

"Il dieci per cento dei reati è commesso da migranti" ha detto Egger, rispondendo alla domanda di un giornalista sulle statistiche dei crimini della Germania. Il capo del dipartimento ha anche sottolineato che molti tedeschi hanno cominciato a sentirsi meno sicuri di prima. Soprattutto nelle grandi città, dove l'afflusso di rifugiati è maggiore, ha aggiunto Egger citando l'esempio di Monaco di Baviera.

"A Monaco di Baviera, per esempio, ora ci sono molti migranti. E le persone non sanno che ci si può aspettare da loro. Siamo uno dei paesi più sicuri al mondo, ma la gente non si sente così sicura come prima" ha detto Bernhard Egger.



Nel 2015 in Germania, secondo le stime del Ministero dell'interno, sono arrivati circa 900 mila rifugiati e migranti, questo ha provocato la crescita della destra del paese. I leader tedeschi conservatori dell'alleanza CDU/CSU, Angela Merkel e Horst Seehofer, hanno annunciato una conferenza stampa congiunta nel mese di ottobre 2017 circa il raggiungimento di accordi per limitare l'afflusso di migranti a 200 mila persone l'anno.



La politica migratoria è considerata uno dei temi più controversi sui negoziati sulla formazione del nuovo governo tedesco, a seguito delle elezioni legislative del 24 settembre. La CDU/CSU e il partito liberale democratico (Fdp) vogliono un limite all'ingresso per i nuovi rifugiati, tuttavia, i loro colleghi di partito, i "Verdi", insistono sul diritto di ricongiungimento familiare per persone a cui è stato concesso l'asilo.