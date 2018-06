La Vie éco: la Coppa del Mondo ha ridato popolarità alla lingua russa

I tifosi vogliono entrare nello spirito della competizione, sui social network appaiono espressioni in lingua russa, in Russia, al contrario, nelle aree pubbliche ci sono scritte in inglese. Secondo i dati ufficiali, negli ultimi tempi l'interesse per lo studio della lingua russa nei centri culturali di tutto il mondo è cresciuto del 37%, ha detto La Vie éco. Secondo la pubblicazione, questo è collegato all'imminente campionato del mondo di calcio, che ha fatto sviluppare un interesse per la letteratura, per i giornali, per i siti russi che forniscono informazioni e dati sul paese.



Così, sui social network hanno cominciato a diffondersi espressioni che i russi utilizzano in genere nel settore dello sport. Tutto questo dovrebbe aiutare gli appassionati di calcio a sentire l'atmosfera delle competizioni, scrive l'autore dell'articolo.



Il russo è una lingua difficile, per questo sui cartelli stradali, fermate dei mezzi di trasporto e in altri luoghi pubblici ci sono le scritte in inglese. Come osserva La Vie éco, l'organizzazione del Campionato del mondo ha dato la possibilità di rafforzare l'influenza della lingua russa, che ultimamente manca in paesi, che prima hanno avuto stretti legami politici, sociali e culturali con la Russia.