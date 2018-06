Il Cremlino ha reagito alle esercitazioni baltiche della NATO

Commentando le esercitazioni iniziate nel mar Baltico dell'alleanza Atlantica, le Saber Strike 2018, Peskov ha sottolineato che "a Mosca tengono traccia sempre attentamente di tutte le manovre che vengono effettuate dalla NATO, in particolare quelle vicine ai confini russi".



"Ovviamente, dai nostri reparti vengono prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del nostro paese per queste manovre", ha detto il portavoce. Ricordiamo che domenica le esercitazioni militari della NATO, sono iniziate in Lettonia. Le esercitazioni Saber Strike 2018 (Colpo di sciabola), si terranno dal 3 al 15 giugno, con la partecipazione di militari provenienti da Albania, USA, Danimarca, Italia, Canada, Lettonia, Regno Unito, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna e Germania.