Rispondendo ad una domanda sulla minaccia russa in Estonia, ha spiegato che "militarmente" un pericolo simile oggi non esiste. Secondo lui, questa situazione è un"vantaggio" dovuto all'adesione del suo paese alla NATO.

"Certo, la Russia può attaccare Estonia, ma dopo potrà perdere anche Omsk e Tomsk, per non parlare di San Pietroburgo" ha detto in un'intervista al giornale Evropeskaja Pravda.

L'ex presidente ha sottolineato che la "minaccia" da parte della Russia è "screditare" l'Estonia, questo, secondo lui, dura da 27 anni. Ultimamente i politici baltici, sempre più spesso, fanno affermazioni su una presunta crescente "minaccia" da parte della Russia. Nel 2016 per il vertice della NATO a Varsavia è stata presa la decisione di posizionare forze militari dell'alleanza in Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia.



Mosca ha ripetutamente sottolineato che non è in procinto di attaccare alcun paese dell'alleanza del nord Atlantico, tuttavia, la NATO usa "l'isteria occidentale" per costruire la propria presenza ai confini orientali con la Russia.