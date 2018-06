L'esplosione è avvenuta in un'università di Kabul.

Il numero dei morti per l'esplosione in un'università di Kabul è aumentato a 14. I feriti sono 17. Lo riferisce l'emittente TOLOnews.

L'esplosione è avvenuta durante un incontro in cui i religiosi hanno emesso una fatwa congiunta che ha condannato il conflitto in corso in Afghanistan. Nessuna organizzazione terroristica finora ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.