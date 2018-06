Articolo di National Interest sull'arma migliore della Russia

L'Occidente è preoccupato dai piani della Russia di sviluppare le armi ipersoniche, scrive la rivista americana The National Interest.

La pubblicazione rileva che Mosca intende equipaggiare i sottomarini d'assalto di classe Husky con missili ipersonici Tsirkon.

Secondo l'autore dell'articolo, questa combinazione è "un matrimonio tra i due armamenti russi più formidabili".

"Husky" diventerà un sottomarino di quinta generazione. Si suppone che sarà presentato in tre versioni, il modello base peserà da 8 a 9mila tonnellate e sarà equipaggiato con mine e siluri.

A sua volta il razzo "Tsirkon" è l'incubo delle forze navali occidentali, osserva la rivista. Può accelerare fino a 6 Mach (1 Mach= 1224 km/h o 340 m/s), secondo alcuni media, fino a 8 o 10.

I Paesi occidentali hanno più volte espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi russi. Ad esempio la Marina britannica teme che i suoi sistemi anti-missile non siano in grado di intercettare il razzo ipersonico russo Tsirkon.

In precedenza il vicecomandante della Marina russa Viktor Bursuk ha dichiarato che la costruzione dei sottomarini del progetto Husky sarà incorporata nel programma statale degli armamenti per il 2018-2025. I dettagli dello sviluppo dei sottomarini nucleari multifunzionali non sono stati divulgati.