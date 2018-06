Installato ultimo pilone del ponte ferroviario tra Russia e Crimea

I costruttori hanno completato i lavori per installare i piloni del ponte ferroviaria sullo stretto di Kerch, comunica il centro informativo del ponte di Crimea.

"L'ultimo pilone è stato installato nella sezione № 254 in direzione di Kerch. Complessivamente durante i lavori per preparare le fondamenta del ponte, sia della parte stradale che ferroviaria sono stati installati 5.364 piloni di tre tipi".

I piloni del ponte sono posizionati sia verticalmente che inclinati. Per l'affidabilità e la durata della struttura in un ambiente marino corrosivo è stato creato un involucro in calcestruzzo: nella sezione superiore del tubo è stata posta l'armatura riempita con cemento idraulico.

Si osserva che le richieste tecniche per la parte ferroviaria sono più rigide di quelle della parte stradale: il dislivello da 5 a 35 metri ha una pendenza minore.

"I supporti sono più massicci, quindi ci sono più piloni. Se nella sezione stradale sono stati installati 2576 piloni, nella sezione ferroviaria sono stati usati 2788", ha aggiunto il centro informativo.

Nel tratto ferroviario è stato raggiunto un record unico nel suo genere: nell'area compresa tra l'isola di Tuzla e il pilone № 224 è stato immerso il pilone più profondo fino a 108 metri di profondità.

Il ponte della Crimea che l'unisce con la regione di Krasnodar è il più lungo in Russia, la sua lunghezza è di 19 chilometri. Inizialmente l'apertura del tratto stradale era prevista alla fine di quest'anno a dicembre, tuttavia i lavori sono stati completati prima di quanto previsto. Vladimir Putin ha inaugurato la parte stradale del ponte sullo stretto di Kerch il 15 maggio, dopodichè il 16 maggio è stato aperto al traffico. I treni inizieranno a muoversi attraverso il ponte nel 2019.