Spazio, Mosca: quando sarà il test del primo razzo riutilizzabile

I test del primo razzo spaziale russo riutilizzabile sono in programma per il 2022: lo ha detto in un'intervista Boris Satovsky, capo del team che lavora al progetto della Fondazione di Mosca per i progetti di ricerca avanzata (FPI).

"I test di volo — ha spiegato — sono in programma per il 2022".

Satovsky ha spiegato che un'anteprima del progetto è già stata completata dalla FPI, dall'azienda spaziale statale russa Roscosmos e dalla United Aircraft Corporation (UAC). Secondo Satovsky, il razzo sarà in grado di trasportare fino a 600 chilogrammi (oltre 1.300 libbre) di carico utile.