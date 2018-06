È nato Sputnik Grecia

"In Grecia c'è tutto, tranne un canale che informi costantemente su ciò che sta accadendo nel mondo, con valutazioni e fatti diversi dal mainstream europeo. Questo problema è stato risolto. Auguro buona fortuna ai nostri giornalisti e mi congratulo con tutti per l'inizio del lavoro di Sputnik Grecia", ha dichiarato il direttore di Sputnik Margarita Simonyan.

"Questo è il miglior risultato della recente cooperazione tra Russia e Grecia", ha osservato il vice ministro delle comunicazioni e dei mass media Alexei Volin.

In precedenza, Sputnik ha condotto un sondaggio che ha mostrato come la stragrande maggioranza dei cittadini greci (81%) è interessato ad un informazione diversificata su ciò che sta accadendo in Grecia e nel mondo.

"Abbiamo iniziato il nostro lavoro per mostrare agli abitanti della Grecia tutta la varietà degli eventi chiave del mondo, oltre a trattare notizie locali più interessanti. Nel nostro team lavorano giornalisti locali che capiscono come fare grandi notizie. Speriamo che l'apertura di Sputnik in Grecia stabilisca nuovi standard per il giornalismo", ha affermato il direttore di Sputnik Grecia Regina Khokhlova.

Sputnik è uno dei principali media internazionali, con siti in 33 lingue, trasmissioni radiofoniche analogiche e digitali in russo, inglese e francese in 80 città di tutto il mondo e su Internet. Sputnik fornisce informazioni 24 ore su 24 in inglese, arabo, spagnolo e cinese. Sputnik conta più di 50 milioni di visitatori. Possiede 23 redazioni in tutto il mondo, da Tokyo a Montevideo, dove lavorano oltre un migliaio di persone di diverse nazionalità. Sputnik è membro del gruppo mediatico "Rossiya segodnya" con sede a Mosca.