I militari del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria hanno distribuito oltre 5 tonnellate di cibo nei sobborghi di Damasco, ha segnalato il rappresentante del Centro Andrey Adamis.

"Oggi il Centro per la riconciliazione delle parti in conflitto svolge l'azione umanitaria nel villaggio di Yalda, agli abitanti del posto vengono donati generi di prima necessità: cibo in scatola, cereali, acqua e prodotti per l'igiene. Sono state distribuite complessivamente più di 5 tonnellate di cibo," — ha osservato Adamis.

I militari russi sono stati aiutati dagli studenti dell'Università di Damasco.

"Siamo venuti qui per ridurre la sofferenza del nostro popolo, per partecipare a questo processo di costruzione di una nuova Siria. Per questo sono qui. Studio a Damasco, all'università, sarò un ingegnere. Durante la guerra molti studenti hanno cominciato a prendere parte volontariamente ad azioni umanitarie. Non è previsto nessun vantaggio in università. Lo facciamo con il cuore", ha detto il volontario e studente Nur Hamu.

"Siamo grati al governo russo per gli aiuti che riceviamo oggi ed abbiamo avuto in precedenza. Grazie ai vostri sforzi, abbiamo una vita migliore. SI può dire che ora abbiamo tutto per sperare in un futuro migliore," — ha detto l'abitante del posto Osama Abu Adallah.

In precedenza, con l'assistenza del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria sono stati liberati dalla presenza dei terroristi la Ghouta orientale e diversi distretti della capitale siriana.