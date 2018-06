Vicepresidente dell'Uruguay apprezza il lavoro di Sputnik in America Latina

I cittadini sudamericani hanno l'opportunità di ricevere informazioni affidabili sugli eventi in Russia e in Europa tramite l'agenzia di Sputnik, ha dichiarato la vicepresidente dell'Uruguay e presidente del Senato Lucía Topolansky.

La Topolansky si è recata in visita a Mosca per partecipare al Forum internazionale sullo sviluppo del parlamentarismo che si svolgerà presso la Fiera di Mosca.

"In America Latina c'è una carenza di mezzi d'informazione che trasmettono notizie dirette dal vostro Paese. Fortunatamente c'è Sputnik, ma forse occorrerebbe stabilire scambi con le agenzie informative, in modo che possiamo vedere l'altro lato. Ci serve il segnale dalla Russia. Durante la dittatura in Uruguay, abbiamo ricevuto informazioni sulla radio ad onde corte, a quel tempo era molto importante ottenere informazioni dall'estero, anche dalla Russia," — ha detto la Topolanski durante un incontro con il presidente della Duma Vyacheslav Volodin.

"A questo punto sarebbe importante sviluppare questi rapporti, questo segnale dalla Russia in modo da ottenere una versione reale degli eventi politici. I politici hanno i propri canali d'informazione, cosa che non ha la gente comune", — ha osservato.

A titolo di esempio la Topolansky ha ricordato gli eventi della Crimea nel 2014, quando "abbiamo ricevuto informazioni contraddittorie", e la gente comune difficilmente capiva cosa stava succedendo.

"Quando c'è un Paese che attraverso il suo filtro trasmette informazioni, otteniamo un'immagine distorta".