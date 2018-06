Arabia Saudita minaccia Qatar di guerra in caso di acquisto degli S-400 russi

Il possibile acquisto dei sistemi russi S-400 è stato annunciato dall'ambasciatore del Qatar a Mosca Fahd Al-Attiyya.

Il re saudita in una lettera all'Eliseo ha espresso profonda preoccupazione per i negoziati che si stanno svolgendo tra Doha e Mosca. Ritiene che l'S-400 in Qatar influirebbero sulla sicurezza dello spazio aereo saudita e che porterebbe al rischio di un'escalation.

In una situazione del genere, "il regno sarebbe pronto a prendere tutte le misure necessarie per eliminare questo sistema di difesa, comprese le operazioni militari", scrive il monarca. Secondo la pubblicazione, ha chiesto a Macron di impedire la vendita dell'S-400 e mantenere la stabilità nella regione.