Business Insider: perché gli S-400 sono un incubo per la NATO

Il tentativo del Senato americano di fare pressioni sulla Turchia per le consegne dei caccia-bombardieri F-35 potrebber trasformarsi in un incubo per la NATO perché in questo caso Ankara potrebbe comprare armamenti dalla Russia, scrive Business Insider.

"La Turchia ha già accettato di acquistare i sistemi missilistici russi S-400, il che significa che Mosca ha la possibilità di entrare nel sistema di difesa della NATO, che sarà un incubo per l'alleanza", scrive Business Insider.

La testata descrive l'S-400 come "una delle piattaforme di difesa missilistica più avanzate", in particolare, per quanto riguarda contro gli aerei americani che fanno affidamento sulla tecnologia stealth.

Per quanto riguarda la decisione del Senato sugli F-35, Ankara potrebbe decidere di sostituirli e comprare i caccia multiruolo russi di quinta generazione Su-57. Questo rappresenta una seria minaccia per la NATO e gli aerei dell'alleanza, afferma l'articolo.

Il tenente generale dell'Aeronautica degli Stati Uniti in pensione David Deptula in un'intervista a Business Insider ha osservato che i paesi dell'alleanza "non vogliono introdurre i sistemi russi nella loro difesa aerea". Non credono che la Turchia possa preferire il Su-57. Secondo lui, tale acquisto non avrebbe senso, dal momento che questi aerei sono incompatibili con i sistemi della NATO.

Deptula parla negativamente sul nuovo aereo russo, ma Business Insider ha osservato che, come dimostrano le foto del Su-57, scattate alla parata della Vittoria a Mosca, questo caccia è un concorrente diretto degli statunitensi F-22 e F-35.

"Quindi, se la Turchia dovesse acquistare il Su-57, questo potrebbe trasformarsi in uno scenario da incubo per la sicurezza della NATO per ragioni militari e diplomatiche", riassume l'autore.