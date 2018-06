Investitore USA: condizioni della Russia al tempo delle grandi economie

Così ha commentato l'operazione compiuta con il decreto di maggio, del presidente Vladimir Putin.

"Questo potrebbe dare il giusto stimolo dell'economia. Nel corso della storia del paese, che hanno sostenuto gli imprenditori, investitori, ha quasi sempre avuto successo, e, se questo accade, la Russia appare avere un enorme potenziale", ha detto a Sputnik.

L'investitore è sicuro che quanto più è aperta è l'economia, meglio è. "La Russia negli ultimi due anni ha ottenuto in questo ambito molto più lavoro rispetto a qualsiasi altro paese. Più che la Cina, rispetto agli USA. La Russia ha lasciato fluttuare il rublo liberamente, il debito pubblico è basso, è solo un lavoro fantastico", ha detto.

Jim Rogers è uno dei più noti finanzieri e investitori in tutto il mondo. Un paio di anni fa ha cominciato a investire nel mercato russo, in particolare, ha acquisito un importante pacchetto di azioni del produttore di fertilizzanti Fosagro ed è entrato nel consiglio di amministrazione della società.

Con un decreto di Putin, risalente a maggio, oltre rientrare tra le prime cinque più grandi economie del mondo, inoltre c'è l'obiettivo di aumentare il tasso di crescita economica, in modo da mantenere l'inflazione a un livello non superiore al quattro per cento.