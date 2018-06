La coalizione guidata dagli USA ha inferto un nuovo attacco in Siria

Lo hanno riferito i media: la coalizione internazionale guidata dagli USA ha inferto un nuovo attacco ai civili in Siria, ha riferito l'agenzia nazionale SANA citando una fonte locale.

"La coalizione internazionale", ha commesso un'altra carneficina, sono morte otto persone dellastessa famiglia nel villaggio Dib Hadazhd, nel sud-est della provincia di Al-Hasaka", si legge nel messaggio.

La coalizione guidata dagli USA compie regolarmente attacchi aerei, in cui muoiono civili siriani. Così, il 2 maggio i media siriani hanno riferito della morte di 25 persone nell'attacco aereo al villaggio di El Fadil, dieci giorni dopo che la coalizione ha bombardato due villaggi nella provincia di Al-Hasakah, dove sono morte 17 persone, tra cui donne e bambini.

La stessa coalizione riconosce che dall'agosto 2014, con l'inizio dell'operazione "Incrollabile determinazione", per i suoi attacchi aerei in Siria e in Iraq, sono morti 892 civili.