Gli scienziati hanno trovato un altro cervello nel corpo umano

Il sistema nervoso intestinale (ENNS) è composto da molti milioni di neuroni che regolano il funzionamento del tratto gastro-intestinale. Questo sistema periferico compie lavoro autonomo da quello centrale (SNC), che è costituito dal cervello e il midollo spinale.

"Questo è in realtà un cervello a parte" ha detto il professore dell'Università di Flinders, Nick Spencer, aggiungendo che può essere chiamato "primo cervello", perché questo sistema è apparso prima del sistema nervoso centrale nel corso dell'evoluzione.

Gli esperti hanno analizzato gli impulsi elettrici nei neuroni del colon dei topi e hanno scoperto che questo sistema in modo sincronico abilita la stimolazione e ostacola i neuroni, che provocano la contrazione muscolare nell'intestino. Come sostengono gli autori della ricerca, ma era in precedenza non noto alla scienza, milioni di cellule del sistema intestinale contemporaneamente generano impulsi elettrici.