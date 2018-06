Lukashenko ha minacciato di chiudere il confine della Bielorussia con la Russia

Ha esortato Mosca a valutare la necessità di rivedere le modalità di controllo tra i due stati. "Se vogliono chiudere il confine e lo chiuderanno, allora introdurremo anche noi il controllo al confine" ha sottolineato il leader bielorusso, nel corso della visita all'avamposto di frontiera "Divin" a Kobryn alla zona al confine con l'Ucraina.

Il capo dello stato ha invitato a non "diventare come i russi", che "non sanno cosa vogliono e cosa fanno al confine bielorusso-russo".

Misure di ritorsione

"Lasciate che accada, non è un problema rispondere. Siamo pronti in qualsiasi momento in modo adeguato a dare una risposta", ha detto Lukashenko. "Se vogliono chiudere il confine, allora prego", ha sottolineato, aggiungendo che in Bielorussia sono disposti a comunicare con i russi "come con degli alleati, come con persone amiche".

Inoltre, Lukashenko ha definito i confini una reliquia del passato, che impedisce alle persone di comunicare, soprattutto a russi e bielorussi. Il presidente ha sottolineato che la questione sarà discussa a giugno dal Consiglio supremo di stato ddell'Unione per un "accordo sulle relazioni tra le guardie di frontiera", ma dicendo che la questione non la risolvono le guardie di frontiera.

Disaccordo sul confine

La Bielorussia non ha al confine con la Russia di stanza delle divisioni degli organi delle guardie di frontiera. All'inizio dello scorso anno Minsk ha introdotto cinque giorni di regime senza visti per cittadini di 80 paesi, questo ha permesso agli abitanti di paesi terzi di attraversare la frontiera russa senza passare per i controlli necessari. In risposta l'FSB ha annunciato la creazione di una zona di frontiera al confine con la Bielorussia in poche regioni russe. A Minsk hanno definito politica questa decisione.