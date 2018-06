WSJ: preparazione alla Casa Bianca di un incontro di Trump con Putin

Secondo un anonimo rappresentante dell'amministrazione americana, l'ambasciatore a Mosca, John Huntsman si trova attualmente negli Stati Uniti, per facilitare l'incontro. La preparazione di un possibile incontro si trova ora in una fase precoce. Come osserva il giornale, l'eventuale data e luogo non sono stati definiti.

Come ha sottolineato uno degli interlocutori del giornale, l'organizzazione dell'incontro ufficiale con i leader dei due paesi è "il progetto attuale dell'ambasciatore Huntsman", ha precisato che "il progetto è in corso da diversi mesi".

L'assistente del presidente russo Yuri Ushakov ha detto in precedenza che la questione dell'incontro dei presidenti fino al prossimo novembre del vertice G7 non è ancora stata studiata.