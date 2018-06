A Skolkovo sono arrivati più di 8 mila professionisti interessati

Più di 8 mila persone hanno partecipato al primo giorno della più grande conferenza in Russia e CSI per le start-up: StartupVillage. Tra di loro ci sono più di 250 giornalisti, mille investitori e oltre 2,6 mila aziende che creano prodotti innovativi in diversi settori della tecnologia.

Il programma ufficiale del forum è stato aperto dal Vice Presidente del Governo della Federazione Russa Maxim Akimov, il ministro della scienza e dell'istruzione superiore Michael Katjukov, il Presidente del Fondo Skolkovo, Viktor Vekselberg e il co-presidente del Consiglio del Fondo Skolkovo, Arkady Dvorkovich. Maxim Akimov, il vice-premier del governo, ha detto: "io credo che oggi ci troviamo nel posto giusto al tempo giusto. Mi sembra che Skolkovo abbia una buona strada davanti, questo è un grande posto, per la costruzione del futuro, abbiamo bisogno della vostra iniziativa, energia, competenza, partecipazione".

Viktor Vekselberg, il Presidente del Fondo Skolkovo, ha detto: "Quando abbiamo iniziato, intorno non c'era niente, solo persone che hanno creduto nel nostro progetto, la maggior parte di loro è qui. Il tema del nostro forum è il futuro. Il futuro si forma, lo stiamo facendo con le nostre mani e la nostra mente. E il nostro compito è aiutare a farlo in maniera efficace, veloce, interessante e significativa". Arkady Dvorkovich, co-presidente del Consiglio del Fondo Skolkovo, ha detto: "ora sono qui non solo come un ospite, ma incontro i miei soci e gli amici di questo meraviglioso progetto. Si può diventare nuovi imprenditori, creatori di una nuova pagina nella storia. Vogliamo aiutarvi in questo, fare questo percorso insieme".



Il programma di attività del primo giorno della conferenza comprende conferenze e workshop, in cui vengono discussi la nascita di tendenze tecnologiche, il ruolo dell'intelligenza artificiale, la formazione di nuovi mercati, l'integrazione di tecnologie innovative nella pratica commerciale, le principali tendenze nello sviluppo dell'innovazione aziendale.

Nell'ambito dello Startup Village sono stati firmati 15 accordi. Il gigante olandese della tecnologia Philips ha stipulato accordi di collaborazione con l'istituto di scienza e tecnologie Skoltech. Il ministero della scienza, della tecnologia e innovazione produttiva della Repubblica Argentina e il Fondo Skolkovo hanno preso la decisione di interagire nel campo della scienza e delle nuove tecnologie.



La società Skolkovo "on-Line Brevetto" e la piattaforma per la registrazione, la conservazione e la circolazione dei diritti di proprietà intellettuale "n'RIS", hanno concluso un accordo di partenariato strategico. Questo è il primo documento che è stato sottoscritto tra i servizi della nuova infrastruttura digitale IPChain.



La società Elicotteri della Russia ha preso la decisione di investire 300 milioni di rubli nel fondo Skolkovo. Inoltre, hanno concordato di tenere un programma accelerato per start-up, che consentirà alle piccole imprese innovative del mercato a trovare clienti per i loro prodotti. Nell'ambito del forum si è svolta anche la presentazione del nuovo operatore Easy4. Non ha eguali nel mondo per la fornitura di servizi di comunicazione, si trova nel polo innovativo del centro Skolkovo. L'attrezzatura consente di utilizzare la potenza di altri operatori di telefonia mobile. Il totale degli investimenti nel progetto sarà di 900 milioni di rubli.



Durante il secondo giorno della conferenza saranno annunciati i vincitori del concorso per progetti innovativi delle aziende. Essi saranno in grado di ottenere fino a 5 milioni di rubli per lo sviluppo dei progetti. Anche il Fondo Skolkovo e le aziende tecnologiche firmeranno una serie di accordi di collaborazione e integrazione per sviluppi promettenti.



Informazioni di base:



Startup Village 2018 è la sesta conferenza internazionale per imprenditori tecnologici, unica per la Russia e unica per portata dell'evento. L'obiettivo principale della conferenza è la comunicazione tra imprenditori tecnologici e uomini d'affari, grandi industriali, investitori, funzionari e altro. Questa è l'unica conferenza di startup all'aperto, l'organizzatore del progetto è il Fondo Skolkovo. Il Fondo Skolkovo è un'organizzazione no — profit, creata su iniziativa del presidente russo nel mese di settembre 2010. L'obiettivo del Fondo è la creazione di un ecosistema favorevole allo sviluppo delle imprese e ricerca nei settori per l'efficienza energetica, risparmio energetico, nucleare, aerospaziale, biomedico, tecnologie strategiche informatiche e software. Al Fondo sono affidate le funzioni di controllo innovativo del centro Skolkovo, la cui attività è regolata da una legge speciale, fornisce particolari condizioni economiche per start-up. Il totale del ricavo delle aziende partecipanti a Skolkovo per il periodo 2011-2016, ha superato i 147 miliardi di rubli, ha creato più di 27 mila posti di lavoro, brevettato più di 1200 sviluppi e soluzioni tecnologiche. Una parte importante di Skolkovo è l'università di ricerca, l'istituto di scienza e tecnologia Skoltech, creato e funzionante con il sostegno del Mit. Entro il 2020, a Skolkovo sarà costruito un centro di produzione di più di 2 milioni di metri quadrati, con uffici residenziali, un centro di innovazione dove lavoreranno non meno di 35 000 persone.