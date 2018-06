Il Pentagono vuole modernizzare "l'aereo del giorno del Giudizio"

Il ministero della Difesa USA sta per iniziare l'aggiornamento del Boeing E-4B, anche conosciuto come "l'aereo del giorno del Giudizio", secondo RT, che cita un suo contatto.

Il Pentagono cerca di un appaltatore che svilupperà il programma di bordo dei moderni sistemi nucleari di comunicazione. La società contraente dovrà effettuare le prove di volo dei sistemi aggiornati, necessari per risolvere i problemi, non rilevati durante le verifiche di terra.



I dipendenti dell'azienda che si occuperanno di supporto e potenziamento della linea, devono mantenere il più alto livello di segretezza. Si prevede che il progetto di modernizzazione prenderà il via all'inizio del 2019.



"L'aereo del giorno del Giudizio" è stato progettato per il presidente USA, capo del ministero della Difesa e altri rappresentanti della dirigenza americana. Può essere usato come punto di comando in condizioni di conflitto nucleare, se a terra la struttura di controllo è distrutta o danneggiata. Può volare per una settimana, l'attrezzatura installata è E-4B, è protetto da conseguenze dell'esplosione atomica.