USA, la CIA cerca personale che parla russo ma sbaglia a scrivere l'annuncio in inglese

La CIA ha pubblicato in Twitter un annuncio di lavoro per i laureati americani che parlano russo.

"Conosci il russo? Sei un cittadino statunitense con una laurea? Sei interessato a servire il tuo paese? Visita il nostro sito per saperne di più sulle offerte di lavoro e le opportunità per gli studenti", recita il tweet.

È interessante notare che l'annuncio in inglese è stato scritto con un errore: nella frase «Are you an US citizen with a college degree?» hanno usato l'articolo indeterminativo "an" al posto di "a".

La CIA pubblica periodicamente annunci di lavoro simili. Nel settembre dello scorso anno era attiva la selezione di un dipendente-linguista per collaborare alla "ricerca della verità".