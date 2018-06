La flotta del Mar Nero riceverà nave razzo Vyshny Volochek

"La nuova piccola nave razzo del progetto 21631 entrerà a far parte della Marina il primo giugno e inizierà a svolgere attività nell'ambito della flotta del Mar Nero" ha detto Dygalo.



Secondo lui, i rappresentanti del comando della Marina russa parteciperanno alla cerimonia di alza bandiera di Sant'Andrea per ricevere nella composizione della marina la nave razzo costruita nel cantiere Zelenodolsky in Tatarstan, nell'ambito del programma nautico. Ora entra nella composizione della flotta. Secondo il servizio stampa della flotta del Mar Nero, la cerimonia si terrà il primo giugno a Sebastopoli con la partecipazione dei rappresentanti del comando della Marina militare, dice il comando della flotta del mar Nero.



La nave Vyshny Volochek del progetto 21631 ha completato con successo le prove a Novorossisk alla base navale, verso il suo punto di attracco a Sebastopoli. Le piccole navi del progetto 21631, in costruzione, su richiesta della Marina sono veicoli multiuso, dotati dei più moderni campioni di missili ad alta precisione, artiglieria, zenit. Il loro scopo è la tutela e protezione della zona economica dello stato. Le navi sono in grado di agire singolarmente ma anche nella composizione dei gruppi omogenei ed eterogenei delle forze della Marina in diverse zone marittime. Alle navi del progetto 21631 vengono assegnati nomi di antiche città russe.