A causa del grande afflusso di immigrati, l'arabo è diventato la seconda lingua più parlata in Svezia. Lo riporta Svenska Dagbladet citando il linguista Mikael Parkvall.

Negli ultimi anni, decine di migliaia di immigrati provenienti dai paesi del Medio Oriente sono arrivati in Svezia: nel 2015 sono arrivati 163.000 rifugiati, e nei successivi due anni circa 55.000.

La pubblicazione sottolinea che i dati presentati da Parkvall non sono ufficiali: la Svezia non conduce tali statistiche a livello statale, in quanto potrebbero offendere i gruppi etnici presenti nel paese.