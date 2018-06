Presidente della Serbia: il popolo del paese deciderà sul Kosovo con un referendum

Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic ha dichiarato che la questione del non riconosciuto stato del Kosovo, il popolo serbo la deciderà con un referendum.

Viene riportato da RTS. Secondo Vucic, le autorità hanno intenzione di risolvere la questione chiedendo al popolo.



"Se si vuole cambiare la Costituzione per il percorso europeo, dobbiamo farlo, è necessario fare un referendum, i cittadini hanno espresso il loro parere", ha detto.

Il capo della Serbia, ha aggiunto che è preoccupato per i recenti attacchi degli albanesi del Kosovo contro i serbi e che le autorità del Kosovo si rifiutano di dare sul territorio autonomia ai serbi.



In precedenza, due bambini sono stati feriti in un attacco dei serbi in Kosovo.