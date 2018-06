La Russia aiuterà Yulia Skripal a tornare in patria

Kozhin ha ricordato che la settimana scorsa, in rete è apparso un video messaggio della ragazza. "È sicuramente incoraggiante, è viva e si trova in buona salute. Julia è in procinto di tornare in patria, siamo pronti a fare le azioni necessarie" ha detto Kozhin. L'ex colonnello dell'intelligence dell'URSS Sergei Skripal e sua figlia Julia sono stati trovati in gravi condizioni nella città inglese di Salisbury il 4 marzo 2018. Dopo una settimana il primo ministro britannico, Theresa May, ha detto in Parlamento che sono stati avvelenati con la sostanza A234, il novichok, sviluppato in Russia. A Mosca hanno respinto le accuse, ricordando che tutte le armi chimiche la Russia le ha distrutte nel 2017 sotto il controllo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.



Nel mese di maggio Skripal e sua figlia sono stati dimessi dall'ospedale. Julia ha parlato alla stampa e ha ringraziato l'ambasciata russa nel Regno Unito per la proposta di aiuto, ma ha detto che non la vuole. Tuttavia, ha aggiunto che in futuro vorrebbe tornare in Russia.