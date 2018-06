Alcuni membri OMC propongono la creazione di un meccanismo d'appello senza posizione USA

Lo ha detto ai giornalisti il ministro dello sviluppo economico russo Maxim Oreshkin, che ha partecipato alla riunione dei ministri del commercio dell'OMC a Parigi. Secondo lui, attualmente, l'organizzazione non è effettivamente in grado di prendere decisioni, a causa della posizione USA, in particolare è bloccata la decisione riguardante il corretto funzionamento di appello della commissione, che è composta da sette persone e valuta i ricorsi dei paesi.



"Dei sette membri della commissione ne sono rimasti solo tre per ora, in assenza di nomina di nuovi membri, tre è il numero minimo per esaminare le domande, nel 2019 può verificarsi una situazione in cui questo meccanismo non funzionerà" ha detto Oreshkin.



"E' necessario creare un meccanismo senza tener conto della posizione USA, che permetterebbe di sottoporre l'appello in commissione. Continueremo a lavorare su questo" ha detto il ministro russo.



Il giorno prima, parlando alla riunione ministeriale dell'OMC, ha sottolineato che per i paesi è importante adottare misure concrete per l'organizzazione per mantenere le funzioni per la risoluzione delle controversie.