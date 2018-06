Nuovo formato della linea diretta con Putin

I capi delle regioni in collegamento sono pronti a possibili telefonate del capo dello stato, ha detto a Ria Novosti il servizio stampa dei dirigenti. Al servizio stampa del governatore di Sakhalin hanno sottolineato che Oleg Kozhemyako capisce "quanto è importante questo evento per il paese".



"Andrea Nikitin è pronto al nuovo formato di Linea diretta con il presidente. Il nostro governatore è utente attivo delle tecnologie dell'informazione. Un formato simile sarà molto comodo per il lavoro", ha detto a Ria Novosti il servizio stampa del governatore della regione di Novgorod. In un certo numero di altre regioni, inoltre, hanno confermato che i governatori saranno sul posto di lavoro e pronti alle domande del capo dello stato.



Come ha sottolineato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, il presidente ha sempre la possibilità di tenersi in contatto con i membri del governo e i leader delle regioni. "Avrà questa possibilità questa volta", ha aggiunto.



Linea diretta



Il programma Linea Diretta con il presidente Russo Vladimir Putin inizierà il 7 giugno, a mezzogiorno, il capo dello stato parlerà con i russi e risponderà alle loro domande. In precedenza RBC citando una fonte ha riferito che durante la Linea diretta Putin comunicherà con i governatori e membri del governo in collegamento, se hai bisogno di ottenere risposte per le lamentele dei residenti.