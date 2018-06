Corea del Nord: accordi con Lavrov per tenere un vertice con la Russia

Un accordo per lo svolgimento di un vertice per i colloqui è stato raggiunto da Russia e Corea del Nord in una riunione del leader nordcoreano Kim Jong-un con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov giovedì, riferisce oggi l'agenzia nordcoreana KCNA.

"Per lo sviluppo strategico e tradizionale delle relazioni coreano-russe in linea con gli interessi di entrambe le parti e il bisogno dell'inizio di una nuova epoca, mentre si celebra il 70esimo anniversario dell'inizio delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo per intensificare i contatti ad alto livello, per scambio e di cooperazione in diversi settori, in particolare, per tenere una riunione di alti dirigenti della Corea del Nord e Russia", si legge nel messaggio al termine dei negoziati.



Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha detto che parlare di un incontro del presidente Vladimir Putin e con il leader nordcoreano è prematuro, il presidente russo non ha ancora ricevuto la relazione di Lavrov sulla sua visita in Corea del Nord.