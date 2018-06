Oggi riunione del consiglio sicurezza ONU per discutere di Gaza

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU sembra pronto a votare oggi una risoluzione redatta dal Kuwait che chiede protezioni per i palestinesi a Gaza dopo che la sessione di ieri è stata posticipata. L'incontro è previsto per le 15:00 ora locale e si occuperà della "situazione in Medio Oriente, inclusa la questione palestinese".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Raid aereo israeliano su Gaza: colpiti 25 obiettivi di Hamas

La bozza "sull'uso eccessivo della forza" da parte israeliana contro i manifestanti di Gaza e l'escalation di violenze al confine con Israele era prevista ieri. E' stata rimandata dopo che l'ambasciatore statunitense Nikki Haley aveva avvertito che avrebbe "incontestabilmente posto il veto" alla risoluzione sostenuta dagli arabi, definita unilaterale dato che accusava esclusivamente Israele della violenza.

Haley ha detto che la risoluzione non aveva mai menzionato il gruppo militante di Hamas, che Israele ha accusato di aver alimentato tensioni nell'enclave durante le settimane di sanguinose proteste dei palestinesi. Va ricordato che sono stati più di cento i morti fra gli arabi e migliaia sono rimasti feriti dall'inizio delle manifestazioni.