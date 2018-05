Secondo lui, l'indagine non ha fornito le prove di coinvolgimento russo nella tragedia.

"Ma chi è responsabile?.. Non possiamo semplicemente puntare il dito contro la Russia", ha sottolineato Loke.

Il Ministero degli Esteri ha affermato che le accuse di JIT nel coinvolgimento della Russia nell'abbattimento del Boeing malese sono infondate e causano rammarico, e che l'indagine è parziale.

Vladimir Putin ha sottolineato che Mosca riconoscerà i risultati dell'indagine solo se ne potrà prendere parte alle indagini. Ha notato che inizialmente la Russia ha offerto di indagare congiuntamente, ma non le è stato permesso. Allo stesso tempo, l'Ucraina partecipa alle indagini, nonostante Kiev abbia violato le regole internazionali e non abbia chiuso lo spazio aereo sul territorio in cui sono avvenuti i combattimenti.

Il Boeing 777 della Malaysian Airlines, in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur, si è schiantato il 17 luglio 2014 vicino a Donetsk. A bordo c'erano 298 persone, tutte morte. Kiev ha accusato le milizie del Donbass della catastrofe, che a loro volta hanno detto che non avevano i mezzi per abbattere un aereo a tale altitudine.