Giornata mondiale senza tabacco, OMS: fumatori diminuiscono troppo lentamente nel mondo

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che si celebra giovedì 31 maggio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che il consumo mondiale di tabacco è diminuito notevolmente dall'inizio del secolo.

Se nel 2000 fumava tabacco il 27% della popolazione mondiale, nel 2016 la percentuale di fumatori è scesa al 20%.

Nonostante il consumo di tabacco stia diminuendo, il tasso di diminuzione non è sufficientemente veloce: oltre sette milioni di persone muoiono ogni anno per il tabagismo. Allo stesso tempo circa 900mila persone perdono la vita per gli effetti del fumo passivo, osserva l'OMS.

Più dell'80% dei consumatori di tabacco vive nei Paesi a basso e medio reddito.