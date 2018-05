Rivista americana confronta i caccia russi Su-35 e Su-57

Il caccia di quinta generazione Su-57 difficilmente sostituirà i velivoli Su-35 di generazione 4++ nelle forze aeree della Russia nel prossimo futuro, scrive The National Interest.

La rivista afferma che il Su-35 è il "più potente" caccia russo che, sebbene progettato per ottenere la superiorità aerea in combattimento, è in grado di compiere attacchi tangibili contro obiettivi terrestri.

L'autore ritiene che il Su-35 abbia da tempo confermato le proprie capacità, quindi lo spreco di fondi per il nuovo Su-57 "può suscitare dubbi". Nell'articolo si rileva che il Su-57 si basa su "sistemi sviluppati per il Su-35" ed il miglioramento principale del nuovo velivolo riguarda un aliante, che dovrebbe aumentarne la silenziosità.

Il nuovo motore dell'Su-57 è allo stesso tempo ancora in fase di test, ricorda l'autore dell'articolo.

"Così, forse, il Su-57 non avrà un futuro particolarmente luminoso" — riassume l'articolo.