Cina, ricercatori provano che la civiltà cinese risale a oltre 5000 anni fa

Il team di esperti ha lavorato su un progetto riguardante la storia della Cina per 15 anni, dal 2001 al 2016. Il progetto prevedeva lo studio della divisione del lavoro, la differenziazione di classe e la distribuzione del potere per determinare la nascita e lo sviluppo della civiltà in Cina.

Sulla base dei risultati degli scavi archeologici di Lyanchzhu, Taos e Shimao gli esperti hanno concluso che la civiltà cinese ha avuto origine in alcune aree del Fiume Giallo 5800 anni fa.

Le civiltà antiche si sono spostate nella zona centrale della Cina circa 3.800 anni fa, fondando una città tanto potente da sottomettere le regioni confinanti.