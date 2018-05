Astrosamantha sbarca a Mosca

In mattina Astrosamantha incontrerà gli studenti dell'Università Russa per l'Amicizia dei Popoli (RUDN) in una tavola rotonda a cui parteciperanno anche lo stesso Battiston ed Aldo Spallone, consigliere dell'Ambasciata Italiana a Mosca per la scienza. L'incontro sarà moderato da Oleg At'kov, cosmonauta sovietico ed oggi medico direttore dell'Associazione russa di Telemedicina.

Nel corso della visita al campus del RUDN Samantha Cristoforetti testerà in prima persona le apparecchiature del centro di addestramento per il controllo dei voli spaziali, in funzione nell'università. Nel centro gli studenti dell'ateneo nelle facoltà di ingegneria, agraria, geologia, ecologia svolgono esperimenti scientifici di varie discipline seguendo i programmi stabiliti dall'agenzia spaziale russa Roskosmos.

© Foto: Roskosmos Il centro di addestramento al controllo dei voli dell'Università RUDN di Mosca

In serata Samantha Cristoforetti verrà ricevuta dall'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano.

Samantha Cristoforetti è stata la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea ed ha partecipato alle missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale Expedition 42 ed Expedition 43 rimanendo nello spazio per 199 giorni tra il 2014 ed il 2015.