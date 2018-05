"Il miglior viaggio": le russe hanno tirato reggiseni a Johnny Depp (VIDEO)

L'artista, che ha interpretato il capitano Jack Sparrow, ha ammesso che gli piacciono i tratti slavi del viso. "I tratti slavi del viso sono belli, le ragazze russe negli occhi hanno una millenaria cultura, anche questo mi rende attratto" ha detto Depp. Secondo lui, questo viaggio a Mosca si è rivelato il più ricco in termini di visite turistiche.

Nel video del concerto si vede che accoglie con simpatia oggetti di biancheria intima con la chitarra o con l'asta del microfono al suo arrivo sul palco.

"Due-tre volte sono già stato a Mosca, ma non c'era abbastanza tempo per niente, solo per fare una doccia e correre a presentare film" ha spiegato Depp. "Questa volta ho più tempo. Il 26 maggio sono stato nell'appartamento commemorativo casa di uno dei miei poeti preferiti, Vladimir Majakovskij, pieno di forze e passione" ha detto l'attore. Inoltre, ha riferito che "è già stato e nel Mausoleo".

Il gruppo Hollywood Vampires è nato relativamente recentemente, nel 2015, e ha vinto un Golden globe.