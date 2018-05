Gazprom: consegnato il 100% azioni Nord Stream 2 come garanzia per i partner

La società Gazprom ha dato il 100% del capitale del Nord Stream 2 in garanzia fino al completo rimborso degli obblighi per gli accordi con partner stranieri.

Lo afferma il rapporto della società IFRS. "A partire dal 31 marzo 2018, secondo gli accordi stipulati nell'ambito del finanziamento del progetto Nord stream 2 con le società Vintershall Transport and Trading B. V. dei Paesi bassi, l'OMW Gas Marketing Trading and Finance B. V, Shell Eksploreishin B. V., l'Energy Management Holding Svizzera AG, Junper Gas e finance B. V., il 100% delle azioni del Nord Stream 2 AG, di proprietà della Gazprom, sono state trasferite con completo rimborso delle obbligazioni", si legge nel rapporto.



In precedenza il direttore commerciale del Nord Stream 2 AG Reinhard Anti ha detto che la fornitura per il gasdotto Nord stream 2 inizierà alla fine del 2019, inizio 2020.