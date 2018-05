Alla linea diretta con Putin inviate già 225 mila domande

Il programma speciale "Linea Diretta con il presidente Vladimir Putin" ci sarà il 7 giugno. Il Capo dello stato nel corso della comunicazione risponderà alle domande dei cittadini russi. Le domande possono essere inviate al telefono, via SMS e MMS, videomessaggio, attraverso i social network.



Come ha sottolineato il canale tv, quest'anno i russi chiamano non solo con delle domande, ma anche con proposte concrete e idee. Inoltre, come ha riferito il canale televisivo, le domande arrivano dall'estero, in particolare da USA e Australia.