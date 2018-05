Siria denuncia preparazione di attacchi chimici provocatori da USA e Paesi occidentali

Gli Stati Uniti continuano a preparare false-flag con l'uso di armi chimiche in Siria, riferisce l'agenzia di stampa siriana Sana citando una fonte nel comitato nazionale per l'eliminazione delle armi chimiche.

Secondo il media siriano, i servizi segreti e le forze speciali statunitensi usano i loro agenti per inscenare attacchi chimici in alcune parti del Paese per incolpare Damasco.

L'agenzia si riferisce ad una fonte che ha rivelato che il governo siriano condanna questa "nuova messinscena".

Inoltre Damasco conferma il coinvolgimento di altri Paesi occidentali, in particolare Francia e Regno Unito.

In questo modo l'Occidente intende giustificare i bombardamenti del territorio siriano.