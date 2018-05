Misterioso oggetto volante ha seguito incrociatore missilistico USA durante esercitazioni

Il 10 novembre 2014 l'incrociatore missilistico USS Princeton, una delle navi del modello Ticonderoga, è stato accompagnato da un velivolo non identificato, scrive Metro. Da un rapporto segreto militare statunitense, i reporter hanno appreso che durante il tentativo di rilevare i dati del misterioso velivolo, l'Ufo è sceso bruscamente da un'altezza di quasi 20 chilometri fino ad un paio di metri sopra il mare, dopodichè quasi verticalmente si è lanciato verso il cielo. Quattro giorni dopo era apparso di nuovo un oggetto non identificato: i caccia F/A-18 Super Hornet sono stati fatti decollare per intercettarlo, tuttavia gli aerei americani non sono riusciti a raggiungere il velivolo non identificato.