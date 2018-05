Militari EU aiuteranno a bloccare migrazione clandestina dall'Africa

Secondo la dichiarazione del Cancelliere austriaco Sebastian Kurz, le guardie di frontiera dell'Unione Europea devono essere inviate in Africa per contrastare l'immigrazione clandestina in Europa. Sputnik ha discusso la questione con l'analista politico e coordinatore europeo del forum Demetrios Raspidis.

Sputnik: secondo lei quanto è realistico il piano, la proposta di Sebastian Kurtz?

Demetrios Raspidis: In primo luogo, dobbiamo ricordare che prima di questa proposta del Cancelliere Kurtz c'era il programma dell'UE per il reinsediamento di rifugiati, iniziato nel mese di settembre 2015 e durato per diversi anni. E ' stata una buona proposta della Commissione Europea, ma non ha potuto ottenere i risultati desiderati. Poi c'è stato il disegno di legge dell'UE-Turchia, secondo il quale è stato limitato il numero di migranti che attraversano il mar Egeo verso l'Unione Europea. Per quanto riguarda la proposta del cancelliere Kurtz, devo dire che è realistica perché in questo momento l'Unione Europea non ha altra alternativa. E mi spiego, l'Unione Europea non ha raggiunto il successo dell'attuazione del programma di reinsediamento, nelle isole del mar Egeo in Grecia vivono decine di migliaia di profughi, e anche la maggior parte dei rifugiati si trova in Italia, e tuttavia il cosiddetto gruppo di Visegrad ha bloccato l'attuazione del programma di reinsediamento.

Allo stesso tempo, né la Germania né la Francia hanno offerto alcuna altra alternativa a questo programma. Quindi credo che questo potrebbe essere un'opzione, ma vorrei anche sottolineare che la Libia e i paesi del Nord Africa non sono come la Turchia. Non hanno le capacità della Turchia. Non hanno un meccanismo burocratico che consenta di mantenere un elevato numero di profughi nella loro terra, che allo stesso tempo richiede un grande budget, prontezza operativa, un gran numero di risorse umane e finanziarie, è una grande sfida per la maggior parte dei paesi membri dell'UE.

Sputnik: riguardo i finanziamenti, quanto è supportato questo piano? Ha il sostegno della comunità europea? E se sì, che supporto verrà fornito per il finanziamento?

Demetrios Raspidis: se guardiamo il progetto di bilancio dell'UE, la proposta di un mese fa dalla Commissione Europea al Parlamento Europeo, vedremo che c'è stato un cambiamento, si è verificato un trasferimento di fondi dal sociale alla politica agricola nel nuovo fondo per la difesa, su proposta del presidente francese Macron. In questo modo, c'è un movimento in questa direzione, dovrebbe migliorare la sicurezza all'interno dei confini dell'UE e aumentare tutti gli strumenti a disposizione per risolvere i problemi dei rifugiati. In questo modo, in qualche misura sì, l'Unione Europea ha la possibilità di finanziare ulteriori azioni, ad esempio, per aumentare le risorse umane di Frontex. Ma c'è anche un problema, un aumento dell'attenzione dell'opinione pubblica contro la proposta della commissione Europea e del presidente francese. Penso che in un paio di mesi le discussioni presso l'istituto dell'UE saranno attivate, ma non sono sicuro, anche se l'Austria presiederà l'UE, che potrà esserci una soluzione concreta a questo problema.

Sputnik: Ci sono ancora i paesi africani. Quanto sono aperti se si tratta di consentire la distribuzione delle truppe di frontiera sul territorio? Saranno soddisfatti?

Demetrios Raspidis: Come con la Turchia, credo che dipenda dal numero di fondi che l'Unione Europea negozia con ognuno dei paesi del Nord Africa. Questo è essenzialmente un problema di finanziamento. A livello politico, io credo che la maggior parte dei paesi nordafricani saranno pronti ad accettare la generosa offerta dell'Unione Europea in termini di finanziamento. Non vedo il problema da parte loro; il problema rimane ancora al centro del processo decisionale dell'UE, poiché nel Parlamento Europeo non ci sono più progressisti di sinistra, socialisti e verdi, che intervengono contro una simile proposta, è patrimonio del partito popolare. Kurtz è membro di questo partito. Rispondendo alla domanda, penso che sia un problema europeo, non è un problema del Nord Africa. Tuttavia, abbiamo un grosso problema con il traffico di esseri umani, ma il fatto è che negli ultimi 20 anni l'Unione Europea ha speso ingenti somme per risolvere questo problema, e ancora non abbiamo particolari risultati positivi.

Sputnik: tecnicamente cosa sarebbe più efficiente di queste misure adottate in questo momento?

Demetrios Raspidis: non sono sicuro che questo sarà efficace, perché come ho già detto, in Africa sono già stati inviati soldi per risolvere questo problema. Esiste anche un fondo umanitario dell'Unione Europea, sono stati spesi più di 20 miliardi di euro, non stiamo vedendo i risultati attesi. Ciò che si aspettano dal cancelliere Kurtz è quello di aumentare le leve nell'ambito dell'agenda europea e creare una sfera di influenza in un certo numero di paesi membri, soprattutto quelli che hanno il problema dei rifugiati, o per la soluzione di altre questioni, ad esempio, sul fronte finanziario, per ridurre le condizioni imposte dalla Commissione Europea in molti stati membri, in termini di strategie di politica sociale. Quindi è una questione di negoziati tra l'Austria e il resto dell'UE.