Il Pentagono ha parlato della creazione di un nuovo motore più veloce della luce

Il rapporto è stato pubblicato dalle agenzie di controllo del Pentagono.Il documento intitolato "motore più veloce della luce, energia oscura e la manipolazione in altre misure" non è segreto ma non è pronto per la stampa.

Gli autori sostengono che l'umanità si è avvicinata a svelare i misteri dell'energia dell'Universo e in futuro potrebbero creare "materia esotica" per un rapido spostamento nello spazio, scrive l'agenzia federale di notizie.

Gli esperti commentano con cautela il rapporto. Essi sottolineano che i fenomeni fisici e gli effetti di cui si parla esistono, tuttavia, prima dalla loro applicazione pratica l'umanità è ancora lontana.