Gli esperti hanno dimostrato quali sono gli smartphone più resistenti

Un team di esperti del sito Tom's Guide ha testato 12 smartphone dei migliori produttori, per trovare il modello più affidabile: è il Motorola Moto Z2 Force.

Il modello è sopravvissuto alla caduta da un'altezza di 1,2-1,8 metri su legno e cemento, ma l'hanno gettato anche al gabinetto.

Dopo i test non c'era un solo graffio. Nella scala "di sopravvivenza" questo modello ha ottenuto 8,5 punti su 10. La resistenza del Moto Z2 Force è facile da spiegare: la macchina è particolarmente fortificata con uno schermo da 5,5 pollici, mentre il suo corpo in metallo è realizzato con lega di alluminio 7000. Il display è protetto dai danni con la tecnologia Moto ShatterShield.Il più fragile dei telefoni testati si è dimostrato l'iPhone SE (3,9 punti).L' "iphone" più economico uscito nel 2016, ha ceduto ai nuovi iPhone 8 (4,9 punti) e iPhone X (6,2 punti), molto più durevoli. Più forte degli altri è l'iPhone X, arrivato al terzo posto. La novità Apple si è rivelata la più affidabile. Cadendo da 1,8 metri di altezza, ha ricevuto meno danni rispetto alla maggior parte degli altri modelli.



Il secondo cellulare più affidabile è il LG X Venture (6.6), dietro il primo di quasi due punti. Samsung Galaxy S9 e LG V30 hanno ricevuto 6 punti. In fondo alla lista si trovano Galaxy Note 8, Google Pixel 2 XL, Huawei Mate 10 Pro e OnePlus 5T. Tutti questi modelli hanno ricevuto lo stesso punteggio: 4,3 punti.