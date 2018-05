Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo francese Emmanuel Macron non hanno discusso durante i loro colloqui bilaterali a San Pietroburgo dell'avvelenamento di Sergei e Yulia Skripal avvenuto nella città britannica di Salisbury: lo ha detto l'assistente del Cremlino Yury Ushakov.

"Per quanto ne so, non lo fecero", ha detto Ushakov ai giornalisti, quando gli è stata fatta una domanda in merito.