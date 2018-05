Israele accetta di collocare truppe siriane al confine

"Secondo la fonte politica di alto livello, è stato raggiunto un accordo tra Israele e Russia sul confine settentrionale. Prevede che l'esercito del presidente siriano Assad sia in posizione al confine con Israele, in cambio i russi promettono che non ci sarà presenza iraniana o degli Hezbollah", si legge nel messaggio.

La zona del conflitto israelo-siriano lungo la linea di demarcazione rientra nella zona di distensione, istituita nel 2017 per gli accordi tra la Russia, USA e Giordania. Il ministro degli Esteri Serghej Lavrov ha detto lunedì che sul confine sud della Siria devono esserci solo forze governative del paese e nessun'altra forza.