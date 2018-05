Siria, media turco segnala scontri tra curdi ed arabi a Raqqa

Combattimenti tra le forze di auto-difesa dei curdi siriani ed i gruppi arabi "liberatori di Raqqa" nell'omonima città siriana sono scoppiati la scorsa notte e sono durati per quasi tutto il giorno, segnala l'agenzia di stampa turca Anadolu riferendosi alla testimonianza dei suoi corrispondenti nella città siriana.

Si osserva che i gruppi armati arabi, che in precedenza avevano sostenuto le forze curde, si sono opposti alla loro presenza in città, provocando così scontri armati tra i due gruppi etnici. Le tensioni sono ulteriormente cresciute dopo che i combattenti arabi avevano cercato di rendere irrilevante la presenza dei curdi in città attirando altri gruppi arabi al loro fianco.

Allo stesso tempo sono scoppiate proteste in città per chiedere il ritiro del gruppo curdo sostenuto dagli Stati Uniti da Raqqa, segnala l'agenzia turca. I manifestanti hanno chiesto alle forze di autodifesa dei curdi di porre fine all'occupazione delle terre siriane abitate dagli arabi.