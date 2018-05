La Russia reagirà se verrà dislocata base militare USA in Polonia

"La comunità diplomatica russa continua il suo lavoro in questa direzione, nella speranza di evitare questa decisione o convincere la Polonia a rinunciarvi, ma, nonostante gli sforzi diplomatici, il ministero della Difesa è pronto a contrastare e per quanto ne so, queste attività sono già in corso", — ha detto il politico.

Il senatore, tuttavia, ha rifiutato di chiarire quali siano queste misure, osservando solo che sono finalizzate a rafforzare la sicurezza nazionale russa.

Serebrennikov ha inoltre rilevato che l'espansione della NATO ed il consolidamento delle sue forze verso i confini russi sono "indesiderabili e illegali".