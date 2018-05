"Le relazioni tra Russia e Cina non sono solo strategiche"

La Cina spera che la visita pianificata a giugno del presidente russo Vladimir Putin dia un impulso alle relazioni bilaterali; i presidenti di Russia e Cina firmeranno i documenti importanti per i due Paesi, ha affermato oggi l'assistente del ministro degli Esteri cinese Zhang Hanhui.

"E' in qualche modo una visita di alto significato: sarà il primo incontro tra il presidente Putin ed il capo di Stato cinese Xi Jinping dopo la loro rielezione alla presidenza.

Putin e Xi Jinping conducono circa dieci incontri all'anno, ma questi colloqui saranno particolarmente importanti, in quanto potranno parlare dei loro progetti nel nuovo mandato.

In generale le relazioni russo-cinesi oggi hanno una matrice politica senza precedenti. Non si tratta solo di un partenariato strategico, questi rapporti sembrano più di alleanza. Abbiamo la stessa visione sui processi che si sviluppano in tutto il mondo, che di recente sono notevolmente peggiorati. Questo discorso vale anche per l'accordo nucleare con l'Iran, la situazione nella penisola coreana ed il contesto generale della sicurezza nel mondo, la lotta al terrorismo, l'ambiente, l'economia.

Abbiamo una visione comune sul globalismo e sui diversi modelli di globalizzazione e sul modo in cui si può lavorare insieme per promuovere la pace e la cooperazione, quando gli Stati Uniti, Paese leader dell'economia mondiale, si comportano in modo non sobrio", — ha affermato Sergey Sanakoev.